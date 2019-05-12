Шварцман: ещё круг, и, уверен, мы смогли бы подняться на третью позицию

Гонщик программы «СМП Рейсинг» Роберт Шварцман прокомментировал финиш на четвёртом месте после старта с восьмой позиции во второй гонке испанского этапа Формулы-3. Россиянин после стартового этапа сезона возглавил общий зачёт с 37 очками.



«Старт в воскресенье был неплохим, но в первых трех поворотах я оказывался на невыгодной траектории и с трудом удержал восьмую позицию. Рестарт после первой машины безопасности получился хорошим, я прошел Дэвида Бекмана, но потом мы все оказались близко друг к другу, все могли использовать DRS, и атаковать было непросто. Затем второй раз появилась машина безопасности, а за этим последовал второй рестарт. Я прошел Кристиана Лунгорда по внешней части первого поворота. В то же время Юри Випс, у которого был очень хороший темп, схожий с моим, обогнал Маркуса Армстронга. Я сделал то же парой кругов позднее, при помощи DRS. К тому моменту гонка почти закончилась, хотя мы были быстрее Нико Кари. Еще один круг, и, уверен, мы смогли бы подняться на третью позицию.



В целом же уик-энд получился отличным, у нас был хороший темп, и мы все время оставались в первой пятерке. Постараемся сохранить такой же темп в Поль-Рикаре и выступить там так же хорошо, как здесь, а то и лучше», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «СМП Рейсинг».