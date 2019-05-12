Ферстаппен заявил, что для улучшения темпа «Ред Булл» нет быстрого решения

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о собственном разочаровании по поводу того, что в квалификации Гран-при Испании у него не было никаких шансов побороться за первые места с представителями «Мерседеса».



«Я не удовлетворён. Мы поехали в Барселону с обновлениями, как и другие команды, но я вновь четвёртый. Сколько раз я был четвёртым? С машиной нет ничего неправильного, нам просто нужно больше сцепления. Всё должно быть лучше — мотор, шасси. Нет быстрого решения, а иначе мы бы уже всё сделали.



То, что мы ближе к „Феррари“, позитивно, но в целом я недоволен. Надеюсь, мы сможем побороться за подиум. Но „Мерседес“ будет слишком быстр. При нормальных условиях после старта они уедут», — приводит слова Ферстаппена Nextgen-Auto со ссылкой на Ziggo Sport.