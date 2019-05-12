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Кэри, вероятно, объявит о появлении Гран-при Нидерландов на следующей неделе

Кэри, вероятно, объявит о появлении Гран-при Нидерландов на следующей неделе
Авто / Формула-1

Глава Liberty Media Чейз Кэри уже на следующей неделе отправится в Нидерланды, где, вероятнее всего, объявит о появлении в календаре Формулы-1 этапа чемпионата мира в этой стране.

Ожидается, что боссы Ф-1 подпишут контракт с автодромом «Зандфорт», сообщает Nextgen-Auto. Как уже упоминалось, этап в Нидерландах может заменить в календаре 2020 года Гран-при Испании.

Таким образом, уже в следующем сезоне в Формуле-1 пройдут два новых этапа — во Вьетнаме и Нидерландах.

Добавим, если этап в Ханое станет абсолютным дебютантом для чемпионата, то Гран-при Нидерландов вернётся в календарь после продолжительной паузы. В минувшем столетии «Зандфорт» принимал этапы Формулы-1 не один раз. Победы на автодроме праздновали такие известные пилоты, как Ники Лауда, Марио Андретти, Ален Прост, и другие.

На проведение Гран-при Нидерландов также претендовал автодром в Ассене.

Кэри ожидает, что в 2020 году Формула-1 заменит две нынешние гонки двумя новыми
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