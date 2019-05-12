Хэмилтон вышел в лидеры личного зачёта, Ферстаппен опередил Феттеля

В Барселоне завершилась гонка Гран-при Испании. Победу в ней одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Благодаря этому британец вернул себе лидерство в общем зачёте, теперь у него 112 баллов. Его напарник по команде Валттери Боттас отстаёт от него на семь очков. Тройку лучших замыкает пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, отстающий от лидера уже на 46 баллов, в активе голландца 66 очков. Ферстаппен сместил с третьей позиции Себастьяна Феттеля, опередив его на два очка.



Формула-1. Общий зачёт



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 112 очков

2. Валттери Боттас («Мерседес») — 105 очков

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 66 очков

4. Себастьян Феттель («Феррари») — 64 очка

5. Шарль Леклер («Феррари») — 57 очков

6. Пьер Гасли («Ред Булл») — 21 очко

7. Кевин Магнуссен («Хаас») — 14 очков

8. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 13 очков

9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 13 очков

10. Ландо Норрис («Макларен») — 12 очков

11. Карлос Сайнс («Макларен») — 10 очков

12. Даниэль Риккардо («Рено») — 6 очков

13. Нико Хюлькенберг («Рено») — 6 очков

14. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 4 очка

15. Александер Албон («Торо Россо») — 3 очка

16. Даниил Квят («Торо Россо») — 3 очка

17. Ромен Грожан («Хаас») — 1 очко.



Кубок конструкторов



1. «Мерседес» — 217 очков

2. «Феррари» — 121 очко

3. «Ред Булл» — 87 очков

4. «Макларен» — 22 очка

5. «Рейсинг Пойнт» — 17 очков

6. «Хаас» — 15 очков

7. «Альфа Ромео» — 13 очков

8. «Рено» — 12 очков

9. «Торо Россо» — 6 очков.