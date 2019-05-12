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Ферстаппен признан гонщиком дня на Гран-при Испании

Ферстаппен признан гонщиком дня на Гран-при Испании
Авто / Формула-1

Пресс-служба Формулы-1 подвела итоги голосования болельщиков, определявших лучшего пилота на Гран-при Испании на стационарном автодроме «Каталунья» в Барселоне. Больше всего голосов получил пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, представляющий Нидерланды. Гонщик «быков» стартовал с четвёртого места, сумел на первом круге опередить представителя «Феррари» немца Себастьяна Феттеля и затем уверенно сохранил третью позицию и место на подиуме.

На подиум Гран-при Испании вместе с Ферстаппеном поднялись два представителя «Мерседеса»: победитель гонки Льюис Хэмилтон и стартовавший с поул-позишен Валттери Боттас.

Посмотреть фотографию с сообщением пресс-службы Формулы-1 можно в твиттер-аккаунте чемпионата мира.

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