Хэмилтон: взять пять дублей подряд — настоящая история!

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал свою победу на Гран-при Испании.



«Я должен отдать должное этой невероятной команде. Это настоящая история — взять пять дублей подряд. Я горжусь этим и нашей тяжёлой работой. Это были не самые простые первые четыре гонки, у нас отличная машина, мы всегда ладили, и нам удалось решить все проблемы и выстоять сегодня в первом повороте, после чего я просто контролировал отрыв.



Это был интересный старт, я был близок, видел, как красная машина пыталась опередить и меня, и Валттери, так что не знал, окажется ли соперник впереди. Я знал, что Валттери будет тормозить очень поздно, поэтому просто следил за ситуацией. Перед рестартом мы сделали пит-стоп, так что я старался сохранить температуру шин и поставить быстрый круг, который стал первым для меня в сезоне», — приводит слова Льюиса Хэмилтона BBC.