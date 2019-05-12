Боттас: странное поведение сцепления на старте, прежде такого не было

Финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал финиш на втором месте в гонке Гран-при Испании. Боттас стартовал с поул-позишен, но хуже Льюиса Хэмилтона тронулся с места и сразу уступил напарнику лидерство.



«Была весьма плотная борьба, но я проиграл на старте. Там было странное поведение сцепления: оно отпускалось, снова схватывалось, отпускалось, схватывалось… Таких ощущений прежде не было. Для команды такой результат невероятен: пятый дубль подряд — это очень хорошо. Я набрал очки — это важно. Каждое очко будет на счету, но я должен выяснить, что случилось на старте», — приводит слова Боттаса BBC.