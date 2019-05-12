Ферстаппен: без проблем ехал в своём темпе впереди «Феррари»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги Гран-при Испании, на котормо он финиширвоал на третьей позиции.



«В первом повороте борьба была достаточно хаотичной. Я немного снизил темп, но в итоге оказался в выгодном положении после первых трёх поворотов. Болиды «Мерседеса» были сегодня слишком быстры, но я без особых проблем смог ехать в своём темпе впереди обеих «Феррари». Мы очень конкурентоспособны, и я счастлив подняться на подиум», — приводит слова Макса Ферстаппена BBC.



Победу в гонке одержал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второе место досталось его напарнику Валттери Боттасу. Благодаря финишу на третьей позиции Максу Ферстаппену удалось подняться в личном зачёте чемпионата мира, опередив гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля.