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Ферстаппен: без проблем ехал в своём темпе впереди «Феррари»

Ферстаппен: без проблем ехал в своём темпе впереди «Феррари»
Авто / Формула-1

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги Гран-при Испании, на котормо он финиширвоал на третьей позиции.

«В первом повороте борьба была достаточно хаотичной. Я немного снизил темп, но в итоге оказался в выгодном положении после первых трёх поворотов. Болиды «Мерседеса» были сегодня слишком быстры, но я без особых проблем смог ехать в своём темпе впереди обеих «Феррари». Мы очень конкурентоспособны, и я счастлив подняться на подиум», — приводит слова Макса Ферстаппена BBC.

Победу в гонке одержал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второе место досталось его напарнику Валттери Боттасу. Благодаря финишу на третьей позиции Максу Ферстаппену удалось подняться в личном зачёте чемпионата мира, опередив гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля.

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