Сайнс: странная гонка — я не думал, что попаду в очки

Гонщик «Макларена» Карлос Сайнс прокомментировал финиш на восьмой позиции в гонке Гран-при Испании.



«Это была странная гонка. В середине дистанции я с трудом удерживал 11-е место, у меня за спиной был Риккардо, и я всю гонку испытывал сильные проблемы на финальном секторе с задней частью машины, я вообще не чувствовал автомобиль. Но внезапно выехал сейфти-кар, и мы выбрали хорошую стратегию. Мы извлекли пользу из каждой возможности, чтобы обогнать две машины „Торо Россо“, один „Хаас“ и Риккардо, так что хорошая гонка.



Честно говоря, я не думал, что попаду в очки. Я держался 11-м, а Риккардо был гораздо быстрее меня на последнем секторе, и я не мог его удержать. В один момент он меня обогнал, я прошёл его обратно, мы боролись за 11-12-е места. Выехала машина безопасности, и при небольшой помощи болельщиков, которые хотели моего прорыва, я три раза обогнал в первом повороте. Мои поздравления всем в команде, ведь мы набрали очки», — приводит слова Сайнса GPToday.