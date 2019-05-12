Леклер: у нас не было проблем с командной тактикой

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги гонки Гран-при Испании, которую он закончил на пятой позиции.



«У нас не было никаких проблем с командной тактикой. Я был быстрее, но довольно сложно, когда вам говорят, что кто-то позади быстрее. Однако после сообщения они пропустили меня вперёд, и я мог вести свою гонку.



Я не думаю, что переход на жёсткие шины был плохой идеей. Мы могли проехать на них до самого конца гонки, но мы не смогли заставить их работать так, как ожидали, они ничем не отличались от среднего состава», — приводит слова Шарля Леклера GPBlog.



Победу в гонке одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вторым финишировал Валттери Боттас. Напарник Шарля Леклера Себастьян Феттель пришёл к финишу четвёртым.