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Феттель: в первом повороте я поставил под угрозу всю свою гонку

Феттель: в первом повороте я поставил под угрозу всю свою гонку
Авто / Формула-1

Немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал итоги гонки Гран-при Испании, которую он закончил на четвёртом месте.

«Думаю, что, учитывая старт, мы взяли максимум очков. У нас был шанс на подиум, но в первом повороте я поставил под угрозу всю свою гонку. Я хотел попробовать. Я знал, что не выиграю гонку в первом повороте, но думал, что если мне удастся навязать борьбу, то мы бы смогли навязать больше борьбы остальным соперникам. После этого мы с Шарлем придерживались разных стратегий, но его гонка была испорчена машиной безопасности», — приводит слова Себастьяна Феттеля PlanetF1.

Победу в гонке одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вторым финишировал Валттери Боттас, компанию на подиуме им составил Макс Ферстаппен.

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