Феттель: в первом повороте я поставил под угрозу всю свою гонку

Немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал итоги гонки Гран-при Испании, которую он закончил на четвёртом месте.



«Думаю, что, учитывая старт, мы взяли максимум очков. У нас был шанс на подиум, но в первом повороте я поставил под угрозу всю свою гонку. Я хотел попробовать. Я знал, что не выиграю гонку в первом повороте, но думал, что если мне удастся навязать борьбу, то мы бы смогли навязать больше борьбы остальным соперникам. После этого мы с Шарлем придерживались разных стратегий, но его гонка была испорчена машиной безопасности», — приводит слова Себастьяна Феттеля PlanetF1.



Победу в гонке одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вторым финишировал Валттери Боттас, компанию на подиуме им составил Макс Ферстаппен.