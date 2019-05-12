Квят: к сожалению, на пит-стопе не были готовы шины

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал итоги гонки Гран-при Испании, которую он закончил на девятом месте.



«Сегодня было много захватывающих моментов. Особенно после того, как ушёл пейс-кар с трассы. К сожалению, шины не были готовы на пит-стопе, но такие вещи случаются, особенно когда тебя зазывают в боксы в последний момент, как в этой ситуации. Я уверен, что мы извлечём урок из этой ситуации. Седьмая позиция была более чем возможна сегодня, потому что нам хватало темпа на трассе, но, к сожалению, не удалось добиться этого», — сказал Даниил Квят в интервью после гонки.



Победу в гонке одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вторым финишировал Валттери Боттас, компанию на подиуме им составил Макс Ферстаппен.