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Квят: к сожалению, на пит-стопе не были готовы шины

Квят: к сожалению, на пит-стопе не были готовы шины
Авто / Формула-1

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал итоги гонки Гран-при Испании, которую он закончил на девятом месте.

«Сегодня было много захватывающих моментов. Особенно после того, как ушёл пейс-кар с трассы. К сожалению, шины не были готовы на пит-стопе, но такие вещи случаются, особенно когда тебя зазывают в боксы в последний момент, как в этой ситуации. Я уверен, что мы извлечём урок из этой ситуации. Седьмая позиция была более чем возможна сегодня, потому что нам хватало темпа на трассе, но, к сожалению, не удалось добиться этого», — сказал Даниил Квят в интервью после гонки.

Победу в гонке одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вторым финишировал Валттери Боттас, компанию на подиуме им составил Макс Ферстаппен.

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