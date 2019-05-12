Албон: гонка была для нас потеряна на пит-стопе

Гонщик «Торо Россо» Александер Албон прокомментировал 11-й результат в гонке Гран-при Испании.



«Разочаровывает, что я оказался так близко к очкам, но закончил гонку ни с чем, но борьба с Роменом была весёлой. Мне пришлось притормозить, потому что я думал, что может возникнуть инцидент, когда мы оба решили поехать вправо в одно и то же время. Пришлось ударить по тормозам, и я потерял темп в первом повороте. Думаю, если бы не это, то меня не обогнали бы. Гонка была для нас потеряна на пит-стопе, так что нам нужно изучить, что произошло, потому что обе наши машины должны были попасть в топ-10. Это разочаровывает, но я доволен своей работой и с нетерпением жду новой борьбы за очки в Монако», — приводит слова Албона пресс-служба «Торо Россо».