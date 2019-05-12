Стролл — о столкновении с Норрисом: я мало что мог сделать

Канадский пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл прокомментировал итоги гонки Гран-при Испании, которую он закончил досрочно из-за столкновения с Ландо Норрисом.



«Я ещё не видел повтора инцидента с Ландо Норрисом, так что сначала мне нужно внимательно посмотреть запись. Я тормозил на внутренней траектории, а затем поворачивал налево. К сожалению, места для двух машин не хватило и я мало что мог сделать.



Я почувстовал контакт в зданей частиболида и меня вынесло в гравий. Это был тяжёлый уик-энд для команды, так что нам нужно сотавить всё позади и сосредоточиться на том, чтобы вернуться в борьбу в Монако», — приводит слова Лэнса Стролла пресс-служба команды.



Победу в гонке одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вторым финишировал Валттери Боттас, компанию на подиуме им составил Макс Ферстаппен.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.