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Стролл — о столкновении с Норрисом: я мало что мог сделать

Стролл — о столкновении с Норрисом: я мало что мог сделать
Авто / Формула-1

Канадский пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл прокомментировал итоги гонки Гран-при Испании, которую он закончил досрочно из-за столкновения с Ландо Норрисом.

«Я ещё не видел повтора инцидента с Ландо Норрисом, так что сначала мне нужно внимательно посмотреть запись. Я тормозил на внутренней траектории, а затем поворачивал налево. К сожалению, места для двух машин не хватило и я мало что мог сделать.

Я почувстовал контакт в зданей частиболида и меня вынесло в гравий. Это был тяжёлый уик-энд для команды, так что нам нужно сотавить всё позади и сосредоточиться на том, чтобы вернуться в борьбу в Монако», — приводит слова Лэнса Стролла пресс-служба команды.

Победу в гонке одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вторым финишировал Валттери Боттас, компанию на подиуме им составил Макс Ферстаппен.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.

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