Тост: потеряли всё из-за недопонимания в радиопереговорах

Глава «Торо Россо» Франц Тост подвёл итоги Гран-при Испании и прокомментировал проблемы команды на пит-стопе при выезде сейфти-кара, когда механики долго готовили покрышки для Даниила Квята, а Александер Албон стоял позади в ожидании своей очереди.



«Стартовые позиции были довольно многообещающими. Даниил стартовал с девятого места на использованных мягких шинах, Алекс — с 11-го на новых мягких. Это хорошо сработало, оба пилота хорошо стартовали: Алекс отыграл позицию, в то время как Даниил сохранил свою. Машина показала сильную скорость, а пилоты проделали действительно хорошую работу до выезда сейфти-кара, когда мы потеряли всё из-за недопонимания в радиопереговорах между командным мостиком и механиками. Даниил заехал первым, хотя механики поняли, что подъедет Алекс. Поэтому у нас были проблемы с правильными шинами, и мы потеряли много времени. В результате мы потеряли несколько мест. В конце гонки только одна наша машина финишировала в очках, что очень разочаровывает, потому что мы знаем, что могли достичь большего», — приводит слова Тоста пресс-служба «Торо Россо».