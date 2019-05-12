Дезотё: Квят уступил позицию Сайнсу, но был способен атаковать Грожана

Главный инженер «Торо Россо» Гийом Дезотё рассказал, как для его команды складывалась гонка Гран-при Испании.



«Результат вновь не показывает полного потенциала нашей техники. У нас был первый сильный отрезок в исполнении обеих машин: мы были способны держаться рядом с обоими „Хаасами“ и создать небольшой гандикап от Карлоса. На втором отрезке Даниил сразу смог обойти Кими и показал сильную скорость на жёстких шинах, обойдя Магнуссена. У Алекса было чуть больше проблем из-за серьёзных вибраций от шин, но ему удавалось поддерживать отрыв от машин впереди.



Когда выехал сейфти-кар, мы как раз собирались остановиться второй раз, чтобы потом атаковать машины впереди. Всё выглядело очень хорошо, но проблемы при общении по радио с механиками привели к тому, что мы потеряли много времени. На рестарте Даниил уступил позицию Карлосу, но оказался способен атаковать Грожана, финишировать девятым и привезти два очка.



Если говорить о позитиве, то сегодня мы показали сильный гоночный темп и хорошую работу с шинами, подтвердив, что наша техника стала лучше благодаря привезённым сюда аэродинамическим обновлениям. Мы продолжим атаковать. Следующие гонки тоже должны хорошо нам подойти», — приводит слова Дезотё пресс-служба «Торо Россо».