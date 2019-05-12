Неймар с Дани Алвесом в боксе и тандем «Феррари». Лучшие фото с Гран-при Испании

12 мая на автодроме «Каталунья» в Барселоне завершилась гонка Гран-при Испании Формулы-1. Победу в ней одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Второе место досталось напарнику Хэмилтона по команде Валттери Боттасу. Таким образом, «Мерседес» оформил пятый кряду победный дубль, а Хэмилтон вернулся на вершину общего зачёта.
Тройку лучших замкнул пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят завершил гонку на девятой позиции. Его напарник по команде Александер Албон финишировал 11-м.
Формула-1. Гран-при Испании. Гонка
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 66 кругов
2. Валттери Боттас («Мерседес») +4,074
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +7,679
4. Себастьян Феттель («Феррари») +9,167
5. Шарль Леклер («Феррари») +13,361
6. Пьер Гасли («Ред Булл») +19,576
7. Кевин Магнуссен («Хаас») +28,159
8. Карлос Сайнс («Макларен») +32,342
9. Даниил Квят («Торо Россо») +33,056
10. Ромен Грожан («Хаас») +34,641
11. Александер Албон («Торо Россо») +35,445
12. Даниэль Риккардо («Рено») +36,758
13. Нико Хюлькенберг («Рено») +39,241
14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +41,803
15. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +46,877
16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +47,691
17. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг
18. Роберт Кубица («Уильямс») +1 круг
19. Ландо Норрис («Макларен») — не финишировал
20. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — не финишировал.
Лучшие кадры с Формулы-1 Гран-при Испании — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Барселоне.
Фото: Dan Istitene/Getty Images
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