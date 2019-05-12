Неймар с Дани Алвесом в боксе и тандем «Феррари». Лучшие фото с Гран-при Испании

12 мая на автодроме «Каталунья» в Барселоне завершилась гонка Гран-при Испании Формулы-1. Победу в ней одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Второе место досталось напарнику Хэмилтона по команде Валттери Боттасу. Таким образом, «Мерседес» оформил пятый кряду победный дубль, а Хэмилтон вернулся на вершину общего зачёта.



Тройку лучших замкнул пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят завершил гонку на девятой позиции. Его напарник по команде Александер Албон финишировал 11-м.



Формула-1. Гран-при Испании. Гонка



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 66 кругов

2. Валттери Боттас («Мерседес») +4,074

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +7,679

4. Себастьян Феттель («Феррари») +9,167

5. Шарль Леклер («Феррари») +13,361

6. Пьер Гасли («Ред Булл») +19,576

7. Кевин Магнуссен («Хаас») +28,159

8. Карлос Сайнс («Макларен») +32,342

9. Даниил Квят («Торо Россо») +33,056

10. Ромен Грожан («Хаас») +34,641

11. Александер Албон («Торо Россо») +35,445

12. Даниэль Риккардо («Рено») +36,758

13. Нико Хюлькенберг («Рено») +39,241

14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +41,803

15. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +46,877

16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +47,691

17. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг

18. Роберт Кубица («Уильямс») +1 круг

19. Ландо Норрис («Макларен») — не финишировал

20. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — не финишировал.



Лучшие кадры с Формулы-1 Гран-при Испании — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Барселоне.