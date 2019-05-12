Хэмилтон посвятил победу пятилетнему мальчику больному раком

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон посвятил победу на Гран-при Испании пятилетнему мальчику Гарри Шоу больному раком.



«Вчера был трудный день, но сегодня я получил сообщение от молодого парня по имени Гарри, и он стал моим источником вдохновения. Когда я проснулся утром, был немного растерян и размышлял над тем, как всё пройдёт, а потом увидел это сообщение и сказал себе, что всё понял.



Я хочу посвятить эту победу ему. Много людей отправляли мне сообщения, и всем понравилось то послание, которое он мне адресовал. Это много значит для меня. Он мог выбрать любого другого пилота в свои самые трудные дни. Отправить подобное сообщение — это стоит высоко ценить», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Посмотреть фото можно в «твиттере» команды «Мерседес».