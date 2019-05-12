Бинотто: обновления, которые мы привезли, оказались недостаточными

Глава и технический директор «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал тот факт, что «Мерседес» оформил пятый дубль в сезоне-2019 Формулы-1, а пилоты «Скудерии» Себастьян Феттель и Шарль Леклер заняли в гонке Гран-при Испании только четвёртое и пятое места.



«Для нас это было уроком, но также стимулом работать лучше. Этот день не был хорошим, равно как и вся неделя. Поздравления „Мерседесу“, который много и хорошо поработал, ну а для нас это стимул работать упорнее. Обновления, которые мы привезли, оказались недостаточными. Это плохое поражение, но мы всё проанализируем за два дня тестов. Мы не сдаёмся», — приводит слова Бинотто GPFans.