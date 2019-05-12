Норрис: не знаю, о чём думал Стролл

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал столкновение с представителем «Рейсинг Пойнт» Лэнсом Строллом по ходу Гран-при Испании. В результате инцидента сошли оба гонщика. Судьи посчитали, что оба пилота несут часть вины за аварию.



«Он знал, что я был там на входе в первый поворот. Не знаю, о чём он думал после этого. Я всё ещё был на внешнем радиусе, существенная часть моей машины была на внешнем радиусе второго поворота. Но как только он начал поворачивать влево, то, могу сказать, он думал, что либо я совсем притормозил, либо просто исчез. Ну или не знаю.



В момент, когда я узнал, что он просто собирается повернуть и не оставлять мне достаточно места, то я попробовал сбавить ход и сделать всё, что возможно, но у меня было недостаточно времени», — приводит слова Норриса Motorsport.

Стролл — о столкновении с Норрисом: я мало что мог сделать

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