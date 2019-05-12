Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Red Bull Cliff Diving
Начало прямой трансляции
21:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Авто / Новости /

Райкконен: надеюсь, что на тестах мы добьёмся прогресса

Райкконен: надеюсь, что на тестах мы добьёмся прогресса
Авто / Формула-1

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал итоги гонки Гран-при Испании, которую он закончил на 14-й позиции.

«Что я могу сказать? Очень хорошо, что впереди нас ждёт два тестовых дня, надеюсь, что там мы сможем понять, что не так с нашей машиной. Уик-энд получился непростым, на последних кругах наш темп был сопоставим с соперниками, что шли впереди, но это был максимум наших возможностей.

На первом круге я пытался отыгрывать позиции, но болид соскользнул с траектории, в итоге я оказался за пределами трассы. Результат разочаровывает, но надеюсь, что на тестах мы добьёмся прогресса», — приводит слова Кими Райкконена пресс-служба команды.

Победу в гонке одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вторым финишировал Валттери Боттас, компанию на подиуме им составил Макс Ферстаппен.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент