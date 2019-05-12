Райкконен: надеюсь, что на тестах мы добьёмся прогресса

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал итоги гонки Гран-при Испании, которую он закончил на 14-й позиции.



«Что я могу сказать? Очень хорошо, что впереди нас ждёт два тестовых дня, надеюсь, что там мы сможем понять, что не так с нашей машиной. Уик-энд получился непростым, на последних кругах наш темп был сопоставим с соперниками, что шли впереди, но это был максимум наших возможностей.



На первом круге я пытался отыгрывать позиции, но болид соскользнул с траектории, в итоге я оказался за пределами трассы. Результат разочаровывает, но надеюсь, что на тестах мы добьёмся прогресса», — приводит слова Кими Райкконена пресс-служба команды.



Победу в гонке одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вторым финишировал Валттери Боттас, компанию на подиуме им составил Макс Ферстаппен.