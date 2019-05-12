Видео: Квят обгоняет Райкконена и два «Хааса» на Гран-при Испании

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала видеоролик, в котором собрала три успешные атаки российского гонщика «Торо Россо» Даниила Квята в ходе гонки Гран-при Испании. При первом обгоне Квят сразу после пит-стопа опередил по внешнему радиусу представителя «Альфа Ромео» Кими Райкконена. Во втором случае Даниил справился с гонщиком «Хааса» Кевином Магнуссеном. Наконец, финальный обгон Квят совершил незадолго до финиша гонки, когда сумел опередить второго представителя американской команды Ромена Грожана.



Российский гонщик завершил гонку на девятом месте. Его напарник по «Торо Россо» Александер Албон добился 11-го результата.

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