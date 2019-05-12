Штайнер: между пилотами всё в порядке. Мы немного всех развлекли

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал стычку между Роменом Грожаном и Кевином Магнуссеном по ходу Гран-при Испании и рассказал, что сразу после финиша он вместе с пилотами провёл разбор инцидента, чтобы между пилотами не возник конфликт.



«После гонки я сказал: „Оба придите ко мне в офис, нам нужно всё прояснить“. Мы пришли к согласию насчёт того, что произошло, и хотим продолжать двигаться вперёд. Думаю, было хорошо, что мы немного всех развлекли, а то гонка получалась довольно скучной! Но мы потеряли некоторые очки, так что недовольны этим.



Нужно ли кого-то винить больше? Я думаю, мы решили, что двигаемся вперёд и что мы нормально отнеслись к этой ситуации. У нас хорошая машина, нужно просто выжимать из неё максимум и не врезаться друг в друга. Было слишком поздно связываться по радио. Бывают ситуации, когда ты не можешь им сказать, что делать, а на рестарте очень сложно. Не хочу вдаваться в детали, но мы всё прояснили, мы в порядке, и между ними всё в порядке», — приводит слова Штайнера WTF1 со ссылкой на Sky Sports.

Магнуссен — о контакте с Грожаном: это было не специально