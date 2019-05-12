Хюлькенберг: всё ещё есть проблема с балансом

Немецкий гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг прокомментировал финиш на 13-м месте в гонке Гран-при Испании.



«Всегда ожидалось, что будет сложно. Мы могли пойти на один пит-стоп, но нужно было использовать весь потенциал шин. Сейфти-кар в конце гонки не имел для нас значения. Думаю, какие-то очки были реальны. На рестарте моим самым мягким шинам было десять кругов, это не сработало. Я не мог догнать группу впереди меня. Единственная хорошая вещь — то, что мы смогли протестировать новый мотор и я доехал до финиша. мы хотим использовать это в будущем. Я доволен скоростью машины, но у нас всё ещё есть проблема с балансом. Времена на круге слишком сильно разнятся, особенно в конце отрезков. Нам нужно поработать над этим», — приводит слова Хюлькенберга GPBlog.