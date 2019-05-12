Гасли не хватило темпа из-за куска резины, застрявшего в антикрыле

Пилот «Ред Булл» Пьер Гасли прокомментировал итоги гонки Гран-при Испании, которую он закончил на шестой позиции.



«Первый отрезок был нормальным, но в конце мне не хватало сцепления с дорогой из-за разрушения шин. В переднем антикрыле оказался кусок резины, из-за чего болид скользил и я потерял много времени на втором отрезке. Я пытался атаковать как только мог, но не мог ехать в таком же темпе, как и соперники впереди.



На рестарте я пробовал атаковать Шарля Леклера, но не сумел удержаться за ним. Это была отличная борьба, кажется, мы даже допустили контакт в третьем повороте. Здорово, что удалось набрать хорошие очки. Во вторник на тестах мы кое-что опробуем и продолжим прессинг. Я думаю, что у нас хороший потенциал, а некоторые из трасс будут больше подходить именно нашей машине», — приводит слова Пьера Гасли пресс-служба команды.



Победу в гонке одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вторым финишировал Валттери Боттас, компанию на подиуме им составил Макс Ферстаппен.