Хорнер: надеюсь, что в Монако продолжим сокращать отставание

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился впечатлениями от Гран-при Испании, в котором Макс Ферстаппен завоевал третью позицию, а Пьер Гасли финишировал шестым.



«Макс Ферстаппен исполнил великолепный первый круг, сумев опередить в первых трёх поворотах обоих пилотов «Феррари». Пьеру тоже удался хороший старт. Мы рано приняли решение действовать агрессивно, в итоге перейдя на тактику двух пит-стопов. Макс ехал очень стабильно, он выжал максимум из машины и смог сдержать позади себя Феттеля.



Пьер же провёл сильную гонку, пусть на середине гонки в его антикрыло и попал мусор, что сильно повлияло на скорость болида и баланс. Он провёл хорошую гонку и принёс команде важные очки. Очень здорово получить второй подиум в сезоне. Нам есть над чем поработать над этапом в Монако, надеюсь, что там мы продолжим сокращать отставание», — приводит слова Кристиана Хорнера пресс-служба команды.