Бинотто не считает, что «Феррари» слишком тянула с обменами позициями

Глава «Феррари» Маттиа Бинотто не согласился с мнением, что во время Гран-при Испании команда затягивала с обменами позициями между пилотами, когда сначала Себастьян Феттель пропустил Шарля Леклера, а затем уже монегаск выпустил вперёд немца.



«Такое решение никогда не бывает простым, но мы как команда доказали со старта сезона, мы стараемся оптимизировать наш итоговый результат. Мы обменивались позициями в прошлом, мы попробовали обменяться и сегодня, особенно когда они были на разных стратегиях. Должны ли мы были сделать это раньше? Я думаю, в этот момент вы должны удостовериться, что пилот позади имеет более высокий темп, а иначе ты меняешь места и не получаешь никакого результата. Может уйти несколько кругов на то, чтобы всё оценить.



Когда был обратный обмен, Шарль боролся за третье место с Ферстаппеном, потому что он был на другой стратегии и шинах „хард“, с одним пит-стопом. Так что для него тоже было важно не потерять времени в этот момент гонки. Думаю, мы просто ждали правильного момента, и я не уверен, что нам следовало сделать это раньше», — приводит слова Бинотто RaceFans.