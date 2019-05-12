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Историческая победа Тимерзянова — в видеообзоре этапа ЧМ по ралли-кроссу

Историческая победа Тимерзянова — в видеообзоре этапа ЧМ по ралли-кроссу
Авто / Ралли

Россиянин Тимур Тимерзянов стал победителем третьего этапа чемпионата мира по ралли-кроссу сезона-2019, который прошёл на автодроме «Спа-Франкоршам» в Бельгии. Таким образом, Тимерзянов стал первым россиянином в истории, которому удалось завоевать победу на этапе WRX. Второе место в финальном заезде досталось норвежцу Андреасу Баккеруду, тройку лучших замкнул Джонни Уиман.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор этапа, а также небольшое заявление российского пилота с пресс-конференции после окончания финального заезда.

WRX. Третий этап. «Спа-Франкоршам»

1. Тимур Тимерзянов (Huyndai)
2. Андреас Баккеруд (Audi)
3. Джонни Уиман (Huyndai)
4. Тимми Хансен (Peugeot)
5. Яннис Бауманис (Ford)
6. Лиам Доран (Audi)…

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