Историческая победа Тимерзянова — в видеообзоре этапа ЧМ по ралли-кроссу

Россиянин Тимур Тимерзянов стал победителем третьего этапа чемпионата мира по ралли-кроссу сезона-2019, который прошёл на автодроме «Спа-Франкоршам» в Бельгии. Таким образом, Тимерзянов стал первым россиянином в истории, которому удалось завоевать победу на этапе WRX. Второе место в финальном заезде досталось норвежцу Андреасу Баккеруду, тройку лучших замкнул Джонни Уиман.



Предлагаем вашему вниманию видеообзор этапа, а также небольшое заявление российского пилота с пресс-конференции после окончания финального заезда.

WRX. Третий этап. «Спа-Франкоршам»



1. Тимур Тимерзянов (Huyndai)

2. Андреас Баккеруд (Audi)

3. Джонни Уиман (Huyndai)

4. Тимми Хансен (Peugeot)

5. Яннис Бауманис (Ford)

6. Лиам Доран (Audi)…