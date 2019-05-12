Расселл прошёл Кубицу, пока тот менял положение переключателей на руле

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица прокомментировал итоги гонки Гран-при Испании, которую он закончил на 18-й позиции.



«Я смог хорошо стартовать, но оказался зажат между двумя болидами «Рейсинг Пойнт». В итоге на середине стартовой прямой мне пришлось сбросить скорость, и я потерял много времени. В результате Джордж смог меня опередить, но в четвёртом повороте я вернул себе позицию.



Я хорошо проехал первый отрезок, но мне сказали по радио, что нужно поменять что-то на руле, и я не думал, что напарник так близко. Когда я заметил его в зеркалах, было уже поздно, я не был готов к защите позиции. Мы сменили стратегию по ходу гонки, я был рад пейс-кару, он разделил наш второй отрезок. В противном случае было бы сложно сохранить шины до финиша», — приводит слова Роберта Кубицы пресс-служба команды.



Победу в гонке одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вторым финишировал Валттери Боттас, компанию на подиуме им составил Макс Ферстаппен.