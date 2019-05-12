Грожан: до машины безопасности всё шло отлично

Французский пилот «Хааса» Ромен Грожан прокомментировал итоги Гран-при Испании, в котором он занял 10-е место. Этот финиш позволил Грожану впервые в сезоне набрать очки — Грожан занимает 17-ю позицию в личном зачёте сезона-2019. Напарник Грожана Кевин Магнуссен пришёл к финишу седьмым.



«Это был хороший уик-энд, мы были очень быстры. До машины безопасности всё шло отлично, но на рестарте я потерял несколько позиций. В целом я доволен результатами уик-энда, мы смогли продемонстрировать скорость болида. Теперь нам нужно готовиться к следующей гонке», — приводит слова Ромена Грожана официальный сайт команды.



Победу в гонке одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вторым финишировал Валттери Боттас. Макс Ферстаппен пришёл к финишу третьим.