В «Мерседесе» не боятся ответного удара со стороны «Ред Булл» и «Феррари»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф подчеркнул, что его команды не боится ответного удлара со стороны «Ред Булл» и «Феррари».



«Никакого страха. И «Феррари», и «Ред Булл» обладают необходимыми ресурсами, чтобы вернуться в чемпионат. Наш уик-энд в Барселоне, вероятно, был сильнейшим за последние семь лет. Если «Феррари» в Монако проведёт сильный уик-энд, то пресса начнёт писать о завершении эпохи «Мерседеса» и о том, что мы остановились в прогрессе.



Если вы посмотрите на то, кто был впереди на тестах и сейчас то увидите разницу, как впереди, так и в середине пелотона. Но нет ничего, что оправдывало бы хорошие или плохие результаты. Главное — разработка болида, его доработка, работа с программным и аппаратным обеспечением и понимание болида и шин», — приводит слова Тото Вольфа Crash.