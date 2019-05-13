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Абитебуль: время побед «Рено» придёт в 2021 году

Абитебуль: время побед «Рено» придёт в 2021 году
Авто / Формула-1

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль заявил, что команда не рассчитывает побороться с лидерами в ближайшие два сезона.

«Если бы у нас не было всех проблем, мы могли бы находиться в середине турнирной таблицы, никаких сомнений. Но нам нужно прибавлять, многое делать лучше, устранить ошибки и проблемы с надёжностью. Пока что мы недостаточно конкурентоспособны. Это недопустимо.

Мы хорошо знаем, что такое Формула-1. Здесь важно долгосрочное планирование. Время побед придёт в 2021 году вместе с новыми правилами. Нет смысла тратить слишком много, хотя мы и стремимся прогрессировать.

Будем и дальше вести работу в 2019 и 2020 годах. Постараемся получить максимум преимуществ из введения новых правил», — цитирует Абитебуля Marca.

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