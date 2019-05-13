Братчес подтвердил, что «Интерлагос» будет принимать Гран-при в 2020 году

Коммерческий директор Формулы-1 Шон Братчес сообщил, что Гран-при Бразилии в Сан-Паулу на трассе «Интерлагос» будет проводиться и в следующем сезоне. Ранее президент Бразилии Жаир Болосонару объявил о переносе Гран-при на новую трассу в Рио-де-Жанейро.

«Мы ведём переговоры. Но мы также должны уважать контракт. У нас подписан контракт с трассой «Интерлагос» на сезон 2020 года. В то же время мы ведём переговоры о будущем.

Я читал комментарии президента Бразилии, они приятны. Безусловно, Бразилия является для Формулы-1 очень важным рынком. С точки зрения телеаудитории, это наш рынок номер один.

История Формулы-1 связана с Бразилией. Мы хотим оставаться там долгие годы, неважно, идёт речь о Сан-Паулу или Рио», — приводит слова Братчеса Globo Esporte.

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