Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон опроверг слухи о возможном переходе в «Феррари». Ранее о том, что Хэмилтон мог оказаться в Скудерии, рассказал руководитель «Мерседеса» Тото Вольф. Он также пояснил, что пилот «Феррари» Себастьян Феттель мог быть гонщиком «Мерседеса». По мнению Хэмилтона, Вольф говорил о более ранних переговорах.

«Когда речь идёт о переговорах, всегда упоминается «Феррари». Планирую ли я куда-то переходить? Я ещё ничего не планировал на будущее. В настоящее время я просто наслаждаюсь выступлением за нашу команду.

То, чего мы добились вместе, просто невероятно. И я хочу и дальше работать, чтобы наша команда стала самой успешной в истории. Это моя текущая задача и приоритет», — приводит слова GrandPX.News.