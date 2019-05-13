Квят: мог обогнать Сайнса, но гонка закончилась

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал итоги гонки Гран-при Испании, которую он закончил на девятом месте.



«Когда появился пейс-кар, мы очень поздно приняли решение заехать в боксы. Если бы мы сделали это секундой позднее, то я не смог бы свернуть в боксы. К сожалению, иногда подобные вещи случаются, связь по радио может играть ключевую роль, и что-то сработало не так. В итоге шины были не готовы и мы потеряли время и позицию относительно Магнуссена.



На рестарте моя резина была немного холодной, и Сайнс прошёл меня. Когда мои шины достигли нужной температуры, мой темп был выше, и я мог бы вернуть позицию, но гонка просто закончилась. В итоге мы финишировали девятыми. Как бы то ни было, мы довольны результатом, было много классных сражений. Возможно, что мы заслуживали быть на одну позицию выше, но наша машина была очень конкурентоспособна на протяжении всего уик-энда. Я с предвкушением жду предстоящих гонок», — подчеркнул Квят в интервью пресс-службе «Торо Россо».