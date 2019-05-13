«Мерседес» привёз умирающему от рака мальчику приз ГП Испании и болид Хэмилтона

Команда «Мерседес» сделала сюрприз пятилетнему британскому мальчику Гарри Шоу, сообщает The Sun. Ранее немецкий коллектив опубликовал в своих соцсетях обращение Гарри к Льюису Хэмилтону. Гарри Шоу в 2018 году была диагностирована редкая форма рака костей (саркомы).



Хэмилтон посвятил свою победу на Гран-при Испании Гарри Шоу, а в понедельник утром Гарри и его родителей — Шарлотту и Джеймса ждал сюрприз — на дорожке возле их дома оказался старый болид Льюиса Хэмилтона, а кроме машины команда доставила к дому Шоу руль Льюиса и его трофей за победу на Гран-при Испании.



Ранее родители Гарри создали сбор пожертвований на исследование саркомы Юинга, от которой умирает их сын. Судя по сообщению родителей на старнице сбора пожертвований, шансы на выздоровление мальчика минимальны.

Посмотреть фото можно в «Твиттере».