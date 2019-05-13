Расселл остался доволен шасси Кубицы

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл подчеркнул, что он не заметил никакой разницы между своим шасси и шасси Роберта Кубицы, в которое он пересел в преддверии Гран-при Испании.



«Я думаю, что мы движемся в правильном направлении. После перехода на шасси Роберта Кубицы я не почувствовал никакой разницы», — приводит слова Джорджа Расселла Przeglad Sportowy.



Стоит отметить, что ранее Роберт Кубица был очень недоволен своим шасси, заявляя, что оно сильно отличается от болида Джорджа Расселла и является слабее. После инцидента на Гран-при Азербайджана, когда неприваренный люк повредил машину Джорджа Расселла, болид отправили на восстановление и передали его Кубице, а сам Расеелл сел в кокпит старого шасси поляка.