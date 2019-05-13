Звезда рестлинга пригласил Хэмилтона на турнир WWE

Звезда рестлинга Чезаро пригласил на мероприятие WWE в Лондоне Льюиса Хэмилтона. В ходе гран-при Испании Чезаро был приглашённым гостем команд «Торо Россо» и «Ред Булл».



«Я на самом деле хотел бы взять с собой болид на ринг. Но не думаю, что мне разрешат. У WWE в Лондоне два символа — красная телефонная будка и такси, которое стоит на рампе. Я думаю, что вместо этого у нас должен стоять болид Льюиса Хэмилтона. Да, это приглашение Льюису. Он должен посетить турнир WWE.



Я начал смотреть гонки во времена Сенны и Проста. Шумахер был просто потрясающим пилотом, но теперь у нас есть Льюис и он способен превзойти даже его. Он потрясающий пилот, и у него потрясающий болид. Он просто сокрушителен и отлично вписался бы в том числе и в рестлинг», — приводит слова Чезаро ESPN.

Посмотреть видео можно в «твиттере» команды «Торо Россо».