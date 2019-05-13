В Хоккенхайме критикуют Liberty Media за отказ от традиционных трасс

Промоутер Гран-при Германии, владелец автодрома в Хоккенхайме Георг Сейлер опасается, что именно немецкая гонка покинет календарь чемпионата мира в 2020 году. Ранее в СМИ появилась информация, что новые этапы — в Нидерландах и Вьетнаме — заменят гонки в Испании и Германии.



«Если всё решают только деньги, то мы не в лучшем положении. На самом деле у нас есть шанс только в том случае, если другой этап провалится по всем фронтам и наш Гран-при окажется более желанным для руководства Формулы-1.



Я бы только хотел сказать, что правильно было бы дать нам другую роль, особый статус исторической трассы. Этот вид спорта просто истечёт кровью, если будет отказываться от традиционных трасс. Гонки с пустыми трибунами в странах, где нет никаких автоспортивных традиций, — это не то, что должно быть целью владельцев серии», — приводит слова Георга Сейлера Suddeutsche Zeitung.