Новый документальный фильм о Шумахере представят на Каннском фестивале

Документальный фильм о бывшем пилоте Формулы-1 Михаэле Шумахере будет представлен на Каннском фестивале, открытие которого состоится сегодня, 14 мая. Новую картину, посвящённую легендарному гонщику, сняла немецкая компания B/14 Film. Режиссёрами являются Михаэль Век и Ханнс-Бруно Каммертонс.

В фильме будут показаны эксклюзивные кадры и интервью с членами семьи Шумахера и другими гонщиками. Картина выйдет в прокат в конце 2019 года.

«Выдающаяся карьера Шумахера достойна фильма. Мы очень рады, что эту картину снимали настоящие профессионалы», — приводит слова пресс-аташе Шумахера Сабины Кем Variety.

Напомним, Шумахер проходит лечение после травмы головы, полученной во время катания на лыжах в декабре 2013 года. С тех пор немецкий гонщик не появлялся на публике.