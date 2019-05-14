Новый документальный фильм о Шумахере представят на Каннском фестивале

Документальный фильм о бывшем пилоте Формулы-1 Михаэле Шумахере будет представлен на Каннском фестивале, открытие которого состоится сегодня, 14 мая. Новую картину, посвящённую легендарному гонщику, сняла немецкая компания B/14 Film. Режиссёрами являются Михаэль Век и Ханнс-Бруно Каммертонс.
В фильме будут показаны эксклюзивные кадры и интервью с членами семьи Шумахера и другими гонщиками. Картина выйдет в прокат в конце 2019 года.
«Выдающаяся карьера Шумахера достойна фильма. Мы очень рады, что эту картину снимали настоящие профессионалы», — приводит слова пресс-аташе Шумахера Сабины Кем Variety.
Напомним, Шумахер проходит лечение после травмы головы, полученной во время катания на лыжах в декабре 2013 года. С тех пор немецкий гонщик не появлялся на публике.
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