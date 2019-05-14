Хорнер: Гран-при Нидерландов с учётом популярности Ферстаппена станет событием

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал возможное включение Гран-при Нидерландов в календарь сезона Формулы-1. По мнению Хорнера, гонка будет пользоваться большой популярностью у болельщиков из-за голландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Предполагается, что уже сегодня, 14 мая, Liberty Media официально подтвердит включение Гран-при Нидерландов в календарь сезона.

«Я думаю, что Гран-при Нидерландов с учётом популярности Ферстаппена станет большим событием. Это хорошо для Формулы-1. Конечно, там нужно ещё кое-что поправить на трассе, я уверен, что всё будет сделано. В любом случае Гран-при будет интересным. Советую фанатам бронировать гостиницу заранее», — цитирует Хорнера Motorsport.

Напомним, в последний раз на трассе «Зандворт» Гран-при Формулы-1 проводился в 1985 году.