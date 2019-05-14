Пресс-служба Формулы-1 объявила о проведении Гран-при Нидерландов в 2020 году

Пресс-служба Формулы-1 объявила о том, что в календарь вновь будет включён Гран-при Нидерландов на трассе «Зандворт».
«Зандворт. Мы идём! Гран-при Нидерландов возвращается. Увидимся в 2020 году», — говорится в «твиттере» Формулы-1.
Запись можно посмотреть в «твиттере» Формулы-1
Напомним, в последний раз на трассе «Зандворт» Гран-при Формулы-1 проводился в 1985 году. Ранее сообщалось, что Гран-при Нидерландов в календаре может заменить Гран-при Испании. Если Ф-1 так и не договорится с промоутером Гран-при Испании, то голландскому этапу могут предоставить слот в календаре в начале мая перед Гран-при Монако. Контракт с испанским этапом на трассе «Каталунья» истекает в конце 2019 года, при этом Гран-при Испании потерял государственную поддержку.
Также не исключается вариант увеличения количества гонок в сезоне, несмотря на опасения руководителей большинства команд.
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