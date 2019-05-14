Лехто: Джовинацци выглядит беспомощно и потерянно на фоне Райкконена

Бывший гонщик Формулы-1 финн Джей Джей Лехто считает, что «Альфа Ромео» может расстаться со своим пилотом Антонио Джовинацци. По мнению Лехто, итальянский гонщик пока не соответствует необходимому уровню.

«Пока только Райкконен даёт результат. Джовинацци выглядит беспомощно и потерянно по сравнению с Кими. Во всех других командах середины таблицы есть по два конкурентоспособных пилота.

Уверен, что там обязательно будут изменения. Наверное, есть политические факторы, но «Альфа Ромео» нужны два пилота, которые набирают очки», — приводит слова Лехто Iltalehti.

Джовинацци в текущем сезоне не набрал ни одного очка. Кроме него пока без набранных очков лишь пилоты «Уильямса» Роберт Кубица и Джордж Расселл.