Сироткин: Квят был быстрее Албона, что для него сейчас важно

Пилот программы «СМП Рейсинг» и резервный пилот команды «Рено» Сергей Сироткин прокомментировал итоги Гран-при Испании Формулы-1, на котором два первых места заняли пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас.



«От пятого подиума „Мерседеса“ я не в шоке. Это было достаточно ожидаемо, по крайней мере на этой трассе. У «Мерседеса» в этом году традиционно чуть больше прижимной силы, поэтому на трассах такого типа они едут быстро. Может быть, разница получилась чуть выше, чем ожидалось, но я думаю, что она была очевидна и предсказуема. Поборется ли Боттас с Хэмилтоном? Думаю, до конца вряд ли, но в этом году Валттери будет держать его в гораздо большем напряжении, чем в прошлом году. Поэтому за этой парой пилотов будет интересно наблюдать.



Что происходит в «Феррари», судить на самом деле достаточно трудно. Их машина традиционно быстра на прямых, но в этом году ей не хватает прижимной силы относительно «Мерседеса». Поэтому в Барселоне они немного из-за этого теряли. Чья вина и какую роль играет Бинотто, я не знаю. Всё-таки постройка машины – это долгий проект, который начался не два месяца и не один год назад. Поэтому очень трудно определить, кто, на каком этапе и какие принял решения, и какие из них правильные, а какие нет», — рассказал Сироткин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.



Также россиянин прокомментировал выступление на Гран-при Испании Даниила Квята, занявшего девятое место.



«Даня наконец смог избежать всех проблем и неудач, которые так охотно его преследовали этот год и в его предыдущий сезон в Формуле-1. Что сразу отразилось на его результате – он провёл хорошую гонку. Пусть ненамного, но он был быстрее Албона, что для него сейчас важно. Хорошая, сильная гонка в его исполнении. Дай бог, он будет продолжать в таком же духе и закрепит эту удачу на более постоянной, стабильной основе», — заявил Сироткин.

Команда подвела Квята, потеряв колёса. Но Даниил справился Квят обгонял даже Кими по внешнему радиусу, но без ложки дёгтя не обошлось.