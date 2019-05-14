Р. Браун: включение в календарь гонки в Зандворте соответствует стратегии Ф-1

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун прокомментировал включение Гран-при Нидерландов в календарь на следующий сезон. Трасса в Зандворте впервые за последние 35 лет будет принимать этап Формулы-1.
«Сегодня наступил важный момент в истории Формулы-1. Гран-при Нидерландов на трассе «Зандворт» включён в календарь сезона 2020 года. Эта трасса была частью истории нашего спорта в середине 80-х.
Также Гран-при возвращается в страну, в которой любят Формулу-1 благодаря Максу Ферстаппену.
В следующем году у нас будет новая гонка во Вьетнаме, также Формула-1 вернётся на историческую трассу. В определённой степени это соответствует нашей стратегии расширения Формулы-1 на новые территории. Также мы хотим занимать стабильные и прочные позиции на родине в Европе», — цитирует Брауна Crash.
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