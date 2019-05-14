Тост: Ферстаппен стал причиной того, что Риккардо покинул «Ред Булл»

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост считает, что уход Даниэля Риккардо из команды «Ред Булл» по завершении минувшего сезона был обусловлен прогрессом Макса Ферстаппена.
«На данный момент Макс — один из быстрейших пилотов. Думаю, что одной из причин, по которой Риккардо ушёл, стал Ферстаппен. Он думал о том, что ему больше никогда не удастся легко опередить Макса.
Сейчас Ферстаппен уже достиг того уровня, когда он борется за победы, и, если всё сложится воедино, он сможет бороться и за титул. Также он показывает классные манёвры во время обгонов. Он вышел на тот уровень, при котором пилот может бороться за титул», — приводит слова Тоста GPFans.
Макс Ферстаппен после пяти этапов сезона-2019 занимает третье место в общем зачёте, опережая обоих пилотов «Феррари».
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