Боттас — лучший в первый день тестов в Барселоне, Квят — третий

На автодроме в Барселоне завершился первый день официальных тестов Формулы-1. Лучшее время по его итогам показал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Второй результат у гонщика «Феррари» Шарля Леклера, тройку лучших замкнул Даниил Квят из «Торо Россо».

Из других результатов стоит отметить пятое место Пьера Гасли из «Ред Булл», Себастьян Феттель показал девятое время. Также добавим, что резервист «Уильямса» Николас Латифи замкнул протокол. Кроме того, дневная сессия была отмечена серьёзной аварией пилота Формулы-2 Каллума Айлотта, который работал за рулём «Альфа Ромео».

Формула-1. Первый день тестов. Барселона

1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.15,511 (131 круг)

2. Шарль Леклер («Феррари») — 1.16,933 (131)

3. Даниил Квят («Торо Россо») — 1.17,679 (121)

4. Нико Хюлькенберг («Рено») — 1.18,051 (68)

5. Пьер Гасли («Ред Булл») — 1.18,140 (118)

6. Карлос Сайнс («Макларен») — 1.18,263 (64)

7. Пьетро Фиттипальди («Хаас») — 1.18,326 (98)

8. Ник Йеллоли («Рейсинг Пойнт») — 1.18,361 (111)

9. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.18,425 (132)

10. Ландо Норрис («Макларен») — 1.18,567 (44)

11. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 1.19,719 (118)

12. Каллум Айлотт («Альфа Ромео») — 1.19,819 (41)

13. Николас Латифи («Уильямс») — 1.20,670 (133).