В «Мерседесе» пообещали загруженный день тестов для Мазепина

Гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин подвёл итоги первого дня тестов Формулы-1 в Барселоне, а также поделился ожиданиями от второго, который пройдёт 15 мая.
«Мы провели день с Валттери без проблем и выполнили большую часть программы. Количество тестовых дней настолько ограниченно, что они всегда получаются очень загруженными и в связи с этим важно, чтобы все компоненты были получены вовремя, ведь это последний шанс протестировать что-либо в этом сезоне.
У нас были кое-какие обновления шасси и мотора, которые мы надеемся опробовать в нескольких следующих гонках. Мы также поработали над настройками для резины «софт», которыми будем пользоваться в Монако и Монреале.
Завтра в машину сядет Никита Мазепин, он работал с нами на протяжении последних нескольких месяцев, но 15 мая будет его первый день с машиной нынешнего года и этот день будет также загружен», — приводит слова Шовлина пресс-служба «Мерседеса».
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