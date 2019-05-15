Обгон Квятом Хюлькенберга на Гран-при Испании — с бортовой камеры Даниила
12 мая в Барселоне состоялась гонка пятого этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Испании. Она стала лучшей в нынешнем сезоне для пилота «Торо Россо» Даниила Квята, финишировавшего на девятом месте. В ходе гонки россиянин совершил несколько впечатляющих обгонов. Один из них выложен на официальной странице Формулы-1 в «Инстаграме». В социальной сети опубликовано видео с бортовой камеры Даниила, на котором он обгоняет пилота «Рено» Нико Хюлькенберга.
Соответствующую запись можно увидеть на странице Формулы-1 в социальной сети.
После успешного этапа в Барселоне Даниил Квят в общем зачёте догнал напарника по команде Александера Албона, теперь у них по 3 очка, что позволяет пилотам делить 15–16-ю позиции.
«Феррари» проиграла даже подиум, у Квята — лучший финиш и отличные обгоны
«Мерседес» завоевал очередной победный дубль, а «Феррари» вновь занялась тактическими играми и уступила «Ред Булл» подиум.
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