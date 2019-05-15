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Хорнер: Ферстаппен выступает просто феноменально!

Хорнер: Ферстаппен выступает просто феноменально!
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высоко оценил выступление пилота команды Макса Ферстаппена во время Гран-при Испании. Ферстаппен занял третье место, обогнав обоих пилотов «Феррари».

«Макс отлично пилотировал, великолепное выступление! В первую очередь отмечу, что он опередил «Феррари» на трассе, на которой эта команда была так сильна перед началом сезона около десяти недель назад. Это отличный результат для нашей команды.

Он действительно был хорош. Отлично справился с первыми поворотами, смело обогнал Себастьяна Феттеля.

В течение последних 12 месяцев после Гран-при Монако в прошлом году Ферстаппен словно перешёл на другую передачу. Он выступает просто феноменально, выжимает максимум из болида. Думаю, он демонстрирует свою зрелость и готовность. Также он очень стабилен», — цитирует Хорнера Sky Sports.

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